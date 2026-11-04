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Fenerbahçe hakemi de Liverpool'u da devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u konuk etti. Temsilcimiz Fenerbahçe, güçlü rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte karşılaşmadan tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 19:31 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 23:48
Fenerbahçe hakemi de Liverpool'u da devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Liverpool'u konuk etti. Kanarya bu zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı. İşte karşılaşmaya dair önemli detaylar...

MÜCADELEDEN DAKİKALAR:

4. dakikada sol taraftan Ngumoha'nın içeriye gönderdiği top arka direğe açıldı ve ceza sahası sağ çaprazında Munoz meşin yuvarlağın sahibi oldu. Munoz'un kale önüne gönderdiği top Barcola'ya çarpıp tekrar kendisine döndü. Munoz, bu kez sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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16. dakikada Tsimikas'ın pası kısa düştü ve ceza sahası içinde Kante kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kante'nin dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Alisson'dan döndü.

25. dakikada sol taraftan Szoboszlai'nin arka direğe ortasında Archie Brown topu kafayla ceza yayına uzaklaştırdı. Nyoni'nin bu noktadan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Oppong'a da çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

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27. dakikada Kante'nin ara pasında sol taraftan çizgiye inen Archie Brown'ın kale önüne pasında İrfan Can bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.

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29. dakikada ceza yayı gerisinden Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta barajdaki Jacquet'ye de çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

37. dakikada sol tarafta çizgiye inen Munoz'un kale önüne ortasında Barcola'nın uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

39. dakikada Guendouzi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Greenwood'un yakın direğe yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

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44. dakikada Lukaku'nun pasında sol taraftan topla hareketlenip ceza sahası sol çaprazına kadar giren Greenwood'un şutunda kaleci Alisson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Archie Brown, ilk önce topa yetişemedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Brown'a çarptı ve İngiliz oyuncunun önüne düştü. Brown'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Alisson Becker, topu kornere çeldi.

69. dakikada Liverpool ikinci golü buldu. Gakpo'nun solda son çizgiden ortasında Isak'ın altıpasın içinden kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2.

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73. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Kante'nin ceza yayının gerisinden ortasında savunmadan seken top, arka direkte Brown'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden dar açıdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

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79. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Brown'ın sağdan ortasında topu iyi takip eden Vedat Muric, ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alisson Becker'in sağından filelere gönderdi: 3-2.

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Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE – LIVERPOOL MAÇINDAN NOTLAR

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta maçında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Turpin yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlendi.

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Göztepe maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımı sahaya sürdü. Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakan Kuyt, bu oyuncuların yerine Archie Brown, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood'a görev verdi.

Eldivenleri Ederson'a veren Dirk Kuyt, savunmada Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Archie Brown'ı oynattı. Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek yer alırken sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise İrfan Can Kahveci forma giydi. Kuyt, gol yollarında ise Romelu Lukaku'ya şans verdi.

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2 EKSİK

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Liverpool'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlıkları süren Marco Asensio ve Nathan Ake maç kadrosunda yer almadı.

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe, dün akşam yaptığı açıklamayla teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Belözoğlu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk ettiği maçı tribünden takip etti. Taraftarlar, 46 yaşındaki adama zaman zaman destek tezahüratlarında bulundu.

JESUS DE MIGUEL İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden Tenerife'nin İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Miguel'in Andorra maçında rakip kaleci Jesus Owono ile girdiği ikili mücadelede göğsüne aldığı darbenin ardından kalbi durmuş ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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