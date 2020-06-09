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09 Haziran 2020, Salı
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Braida ’ın teklifini reddetti

Braida Kartal’ın teklifini reddetti

'ın gelecek sezondan itibaren futbolun 1 numarası yapmak istediği , İtalyan basınına konuştu.

'ın gelecek sezondan itibaren futbolun 1 numarası yapmak istediği , İtalyan basınına konuştu. Braida, siyahbeyazlı kulüpten resmi teklif aldığını ve yönetimle görüştüğünü doğruladı. Braida, "'ye gitme seçeneğim vardı. Görüşmeye gittim ancak proje beni ikna etmedi" dedi.
  1. 9.6.2020
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