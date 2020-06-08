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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Karamoko’ya kamp daveti

Karamoko’ya kamp daveti

'ın sağ kanat için düşündüğü isimlerden birisinin de takımından ayrılma kararı alan olduğu iddia edildi. 2002 doğumlu genç yıldız adayını Freiburg, Brest ve 'nun takip ettiği iddia edildi.

'ın sağ kanat için düşündüğü isimlerden birisinin de takımından ayrılma kararı alan olduğu iddia edildi. 2002 doğumlu genç yıldız adayını Freiburg, Brest ve 'nun takip ettiği iddia edildi. İki kanatta da oynayabilen Karamoko'nun yaz kampına çağrılarak deneneceği iddialar arasında.
  1. 8.6.2020
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