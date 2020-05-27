Beşiktaş'tan sert açıklama! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan sert açıklama!

'tan sert açıklama!

Beşiktaş'tan sert açıklama!

Kulübü, 'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Floyd'un fotoğrafını paylaşan siyah-beyazlılar, ırkçılığa tepki gösterdi.

Kulübü, 'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüp, İngilizce Twitter hesabından George Floyd'un fotoğrafını paylaşarak, "Irkçılık, cahiller için bir sığınaktır. Ayrıştırmayı ve yok etmeyi amaçlar. Özgürlüğün düşmanıdır. Mücadele edilmeli ve kökü kazınmalıdır." ifadelerine yer verdi.

HİDAYET TÜRKOĞLU: IRKÇILIK BİR ZEHİRDİR

Öte yandan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine bir tepki de Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan geldi. Türkoğlu, Twitter hesabından Floyd'un fotoğrafı ile "Lütfen, nefes alamıyorum." sözlerini paylaşarak, "Irkçılık insanlık için bir zehirdir." ifadesini kullandı.

  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 19:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan sert açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA