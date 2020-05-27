Beşiktaş'tan sert açıklama!
Beşiktaş Kulübü, ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Floyd'un fotoğrafını paylaşan siyah-beyazlılar, ırkçılığa tepki gösterdi.
Beşiktaş Kulübü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulüp, İngilizce Twitter hesabından George Floyd'un fotoğrafını paylaşarak, "Irkçılık, cahiller için bir sığınaktır. Ayrıştırmayı ve yok etmeyi amaçlar. Özgürlüğün düşmanıdır. Mücadele edilmeli ve kökü kazınmalıdır." ifadelerine yer verdi.
Racism is a refuge for the ignorant. It seeks to divide and to destroy. It is the enemy of freedom, and deserves to be met head-on and stamped out. pic.twitter.com/AtY0A6wDCU— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) May 27, 2020
HİDAYET TÜRKOĞLU: IRKÇILIK BİR ZEHİRDİR
Öte yandan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine bir tepki de Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan geldi. Türkoğlu, Twitter hesabından Floyd'un fotoğrafı ile "Lütfen, nefes alamıyorum." sözlerini paylaşarak, "Irkçılık insanlık için bir zehirdir." ifadesini kullandı.
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 19:36
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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