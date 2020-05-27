Beşiktaş'ta piyango gibi transfer! 18 milyon ödeyecekler

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali sorunları en aza indirmek için çalışmalarını yürüten siyah beyazlılara Belçika'dan müjde geldi. Aktarılan bilgilere göre Zulte Waregem, Cyle Larin için dev rakamı ödemeyi kabul etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'a transfer müjdesi... Sezon başında siyah beyazlıların Wulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin'in satışı artık çok yakın.
Voetbalkrant.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;
"Zulte Waregem, golcü futbolcu için 2.5 milyon euro ödemeyi planlıyor ancak öncesinde garanti istiyor. Waregem yetkilileri, Beşiktaş'ın golcüsünü aldığı taktirde karla satabileceğinden emin olmak istiyor.
Larin, Zulte Waregem'i kesinlikle hayal kırıklığına uğratmadı. 25 yaşındaki golcü 7 gol 10 asistle oynadı.
Zulte Waregemli yetkililer, Beşiktaş'ın golcüsünü satın alma yetkisine sahip ve buna kısa süre içerisinde karar vermek zorunda. Ucuz bir futbolcu değil, 2.5 milyon euro (18 Milyon TL). Ancak, onun bir sonraki satışında kar elde edebileceklerinden emin olmak istiyorlar."
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 14:05
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