Sergen Yalçın onayı verdi! Beşiktaş'tan 2 bomba birden
Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinin ardından yükselen bir grafik çizen Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazanmış durumda. Siyah-beyazılılar, daha önce de takımda forma giymiş bir ismin yanında bir oyuncuyla daha anlaşmaya yakın. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta yönetim maaşı yüksek olan Lens'i gönderip ekonomik olarak rahatlama isterken, erine gelecek simlerde belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda iki ismi gündemine alan yönetim, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Edwin Gyasi ile büyük ölçüde anlaştı.
SERGEN YALÇIN, ONAY VERDİ
Beşiktaş'ın Ganalı futbolcu ile 2 yıllık imzaya yakın olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın kanat bölgesi için diğer hedefi ise eski yıldızı Gökhan Töre. Doğu ekibi ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Töre, sezonun bitmesinin ardından bu opsiyonu kullanmayarak uygun bir ücretle yeniden Kartal olacak. (Yeni Asır)
- 27.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın onayı verdi! Beşiktaş'tan 2 bomba birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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