Sergen Yalçın onayı verdi! Beşiktaş'tan 2 bomba birden - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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onayı verdi! 'tan 2 bomba birden

Sergen Yalçın onayı verdi! Beşiktaş'tan 2 bomba birden

'ın takımın başına gelmesinin ardından yükselen bir grafik çizen 'ta transfer harekatı hız kazanmış durumda. Siyah-beyazılılar, daha önce de takımda forma giymiş bir ismin yanında bir oyuncuyla daha anlaşmaya yakın. İşte detaylar...

'ta yönetim maaşı yüksek olan Lens'i gönderip ekonomik olarak rahatlama isterken, erine gelecek simlerde belli oldu. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda iki ismi gündemine alan yönetim, temsilcisi CSKA Sofya'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Edwin Gyasi ile büyük ölçüde anlaştı.

SERGEN YALÇIN, ONAY VERDİ
Beşiktaş'ın Ganalı futbolcu ile 2 yıllık imzaya yakın olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın kanat bölgesi için diğer hedefi ise eski yıldızı . Doğu ekibi ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Töre, sezonun bitmesinin ardından bu opsiyonu kullanmayarak uygun bir ücretle yeniden olacak. (Yeni Asır)

  1. 27.05.2020
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