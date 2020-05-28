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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Çalışmalar tam gaz

Çalışmalar tam gaz

testlerin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına tam gaz devam eden dün akşam yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

testlerin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına tam gaz devam eden dün akşam yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda top kapma ve 5'e 2 pas antrenmanı gerçekleştiren siyah-beyazlı takım ardından taktik denemeler gerçekleştirdi. Antrenman şut çalışmaları ile sona erdi. bugün yapacağı idmanla kaldığı yerden devam edecek.
  1. 28.5.2020
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