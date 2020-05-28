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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Dün tekrar teste girdiler

Dün tekrar teste girdiler

Beşıktaş dün bir kez daha corona virüsü testine girdi. 'nde oyuncular, teknik ekip, personel ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişiye test yapıldı.

Beşıktaş dün bir kez daha corona virüsü testine girdi. 'nde oyuncular, teknik ekip, personel ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişiye test yapıldı. Sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce başkan Çebi dahil 10 kişide pozitif sonuca rastlanmış, bir sonraki testler negatif çıkmıştı.
  1. 28.5.2020
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