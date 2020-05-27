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Beşiktaş Yunan yıldızla gizlice görüştü! Derbiye davet edildi
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, aylar önce görüştüğü Yunan orta saha Petros Mantalos'u seyircisiz oynanan Galatasaray maçına davet ettiği ortaya çıktı. İki taraf arasında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. İşte detaylar...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 06:48
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Gelecek sezon takım bütçesini büyük ölçüde daraltacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı idarecilerin, mart ayında Yunanistan'da AEK forması giyen Petros Mantalos ve kulübüyle görüşmede bulunduğu ortaya çıktı. Olumlu geçen ilk temasın ardından Beşiktaş, tecrübeli orta sahayı Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Galatasaray derbisine davet etti.
SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Davete olumlu yanıt veren Yunan futbolcu, Türkiye'ye gelerek karşılaşmayı tribünden izledi. Taraflar İstanbul'da bir kez daha masaya oturdu. Buluşmanın çok olumlu ve samimi geçtiği belirtildi.
Bu transferin haziran ayı içerisinde noktalanması bekleniyor. 1 Temmuz 2014 tarihinden bu yana AEK Atina forması giyen 28 yaşında ve 1.76 metre boyundaki Mantalos'un kulübüyle 30 Mayıs 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor