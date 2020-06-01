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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'tan yeni sezon için isim önerisi

Son dakika: Beşiktaş'tan yeni sezon için isim önerisi

Son dakika haberine göre; , 2020-21 sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi için 'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (), 2020-2021 sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini önerdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle 'na, 2020-2021 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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  1. 01.06.2020
  2. Güncelleme: 01.06.2020 19:04
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