Son dakika: Beşiktaş'tan yeni sezon için isim önerisi
Son dakika haberine göre; Beşiktaş, 2020-21 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), 2020-2021 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini önerdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-2021 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.
- 01.06.2020
- Güncelleme: 01.06.2020 19:04
- Marcelo Saracchi'nin çocuğu ile keyifli anları | İZLEYİN
- Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe Mensah için Deniz Türüç ve bir futbolcu teklif etti
- Zeki Uzundurukan: Arda Turan'ın 3'e 5'e bakmadan Beşiktaş'ta oynamayı kabul edeceğini düşünüyorum
- Volkan Demir: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la yollar ayrılacak
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçeli yıldız ile yollar ayrılacak"
- Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper golcü için...
- Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday
- Yıldız golcüden flaş Fenerbahçe sözleri! ''Amacım...''
- Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isme resmi teklif...
- 2 yıldız için resmi transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'tan yeni sezon için isim önerisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.