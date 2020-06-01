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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isme resmi teklif...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanılan mali kayıplar sonrasında transferde önceliğini bonservissiz yıldızlara veren Kara Kartal, Barcelona altyapılı isme kancayı attı. Yunan basınında yer alan habere göre, sezonun sona ermesiyle beraber mevcut kulübüyle yollarını ayıracak o isim için Beşiktaş resmi transfer teklifini yaptı bile. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

1 Haziran 2020 Pazartesi 15:27 Güncelleme: 01.06.2020 15:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





