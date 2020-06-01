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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isme resmi teklif...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanılan mali kayıplar sonrasında transferde önceliğini bonservissiz yıldızlara veren Kara Kartal, Barcelona altyapılı isme kancayı attı. Yunan basınında yer alan habere göre, sezonun sona ermesiyle beraber mevcut kulübüyle yollarını ayıracak o isim için Beşiktaş resmi transfer teklifini yaptı bile. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
1 Haziran 2020 Pazartesi 15:27
Güncelleme: 01.06.2020 15:37
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Beşiktaş transferde gaza bastı... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle mali anlamda sorunlar yaşayan siyah beyazlılar, rotasını bonservisi elinde olan yıldızlarla görüşmelere başladı.
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Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları yönetiminde devam eden transfer çalışmalarında aranılan ilk ismin bulunduğu ifade edildi.
Sezonun sona ermesiyle beraber mevcut kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek yıldız ismin, Beşiktaş ile ilk görüşmesini yaptığı ve siyah beyazlıların teklifini sunduğu aktarıldı.
Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Panathinaikos'un da peşinde olduğu Aitor Cantalapiedra için resmi teklifini iletti.
Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde oldu;