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24 Mayıs 2020, Pazar
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konuştu! " büyük bir kulüp ama..."

Edwin Gyasi konuştu! "Beşiktaş büyük bir kulüp ama..."

'ın listesinde olduğu ifade edilen 'nın kanat oyuncusu , Gana basınına verdiği röportajda siyah-beyazlı takıma transferine ilişkin gelen soru üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir süredir 'ın gündeminde yer alan Bulgar ekibi 'nın kanat oyuncusu , Gana basınından Modern Ghana'ya özel açıklamalarda bulundu.

"Eğer corona virüsü olmasaydı, lig bitmiş ve sizin yeni takımınızı öğrenmiş olacaktık" yorumu üzerine konuşan yıldız futbolcu, "Dürüst olmam gerekirse insanlar kulüp değiştirmem gerektiğini düşünüyor. Ben de 2 yıl burada oynadığım için artık ayrılma zamanımın geldiğini düşünüyorum. Şimdi ileri bir atılım yapma zamanı" dedi.

'ye transferiyle alakalı soruların soru üzerine ise Gyasi, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Şimdilik transferim hakkında bir şey diyemem. Ama neler olacağını göreceğiz" diyerek açık kapı bıraktı.

Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan tecrübeli isim, ligin ilk devresini ABD'nin Dallas takımında geçirmiş ve devre arası Sofya'ya geri dönmüştü. 28 yaşındaki sağ kanadın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


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  1. 24.05.2020
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