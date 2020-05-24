Edwin Gyasi konuştu! "Beşiktaş büyük bir kulüp ama..."
Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen CSKA Sofya'nın kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Gana basınına verdiği röportajda siyah-beyazlı takıma transferine ilişkin gelen soru üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bulgar ekibi CSKA Sofya'nın kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Gana basınından Modern Ghana'ya özel açıklamalarda bulundu.
"Eğer corona virüsü olmasaydı, lig bitmiş ve sizin yeni takımınızı öğrenmiş olacaktık" yorumu üzerine konuşan yıldız futbolcu, "Dürüst olmam gerekirse insanlar kulüp değiştirmem gerektiğini düşünüyor. Ben de 2 yıl burada oynadığım için artık ayrılma zamanımın geldiğini düşünüyorum. Şimdi ileri bir atılım yapma zamanı" dedi.
Türkiye'ye transferiyle alakalı soruların soru üzerine ise Gyasi, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Şimdilik transferim hakkında bir şey diyemem. Ama neler olacağını göreceğiz" diyerek açık kapı bıraktı.
Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan tecrübeli isim, ligin ilk devresini ABD'nin Dallas takımında geçirmiş ve devre arası Sofya'ya geri dönmüştü. 28 yaşındaki sağ kanadın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 24.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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