Feyenoord'dan transfer açıklaması! Oğuzhan Özyakup...

Beşiktaş'tan Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Siyah-beyazlı takıma dönüp dönmeyeceği merak konusu olan 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen transfer açıklamasında bulundu.
23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:21
Güncelleme: 23.05.2020 19:21
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Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup ve Trabzonspor'dan kiraladıkları Edgar Ie için açıklamalarda bulundu.
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"BEŞİKTAŞ KARAR VERECEK" Oğuzhan için Beşiktaş'tan cevap beklediklerini kaydeden Arnesen, "Oğuzhan Özyakup'u tekrar kiralamamız çok zor. İyi bir oyuncu, iyi bir insan. Beşiktaş karar verecek.
Devre arasında ona para ödedik ancak tekrar ödeyebilir miyiz, bunu da düşünmemiz lazım. Bunlara bakacağız ve her şey belli olacak." ifadelerini kullandı.
OĞUZHAN'IN MESAJI Oğuzhan ayrılıkla ilgili, "Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı.
Abdullah Avcı gitse ya da kalsa benim için fark etmeyecekti. Sergen hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi." mesajını vermişti.