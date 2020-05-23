Feyenoord'dan transfer açıklaması! Oğuzhan Özyakup...

OĞUZHAN'IN MESAJI

Oğuzhan ayrılıkla ilgili, "Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı.