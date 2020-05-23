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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Başkan Çebi’nin test sonucu negatif

Başkan Çebi’nin test sonucu negatif

 Kulübü, Başkan 'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulübü, Başkan 'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan Antikor tarama testi ve 21 Mayıs tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Gerekli takip ve izolasyon sürecinin, önerileri doğrultusunda devam edeceği aktarıldı. Yöneticilerin testlerin de negatif sonuçlandığı kaydedildi.
  1. 23.5.2020
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