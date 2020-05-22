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22 Mayıs 2020, Cuma
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Ya indirim ya veda

Ya indirim ya veda

Siyah-beyazlı yönetim, Boateng’den senelik ücretinde 500 bin euro indirim istedi. oyuncu teklifi kabul etmezse yollar ayrılacak.

'ta Kevin- Prince Boateng'in kaderi yavaş yavaş netleşiyor. Siyah-beyazlı yönetim, kısa bir süre içinde forvet ile masaya oturacak. Devre arasında kiralanan Boateng'den sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun kullanılması için indirim talep edilecek. Önümüzdeki sezon takımda kalması halinde yıllık 1 milyon 750 bin Euro kazanacak olan 32 yaşındaki futbolcudan bu rakamı 1 milyon 250 bin Euro'ya çekmesi istenecek. Boateng bu talebi reddetmesi halinde Beşiktaş yıldız futbolcu ile yola devam etmeyecek. 10 maçta her birinde en az 45 dakika oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak olan Boateng'in bunun için 5 maça daha ihtiyacı var.

Boateng, kulüp kariyeri boyunca toplam 452 resmi maça çıktı. Bu periyotta 70 gol atan, 51 de asist yapan tecrübeli oyuncu 121 gole direkt olarak katkıda bulundu.

  1. 22.5.2020
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