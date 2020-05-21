Beşiktaş'tan Linssen atağı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Hollanda'dan süper kanat!

'tan Linssen atağı

Beşiktaş'tan Linssen atağı

, ’de oynayan için girişimlerini hızlandırdı. İki kanatta da oynayan Hollandalı yıldız sezon sonunda serbest kalıyor.

Yeni sezon çalışmalarını aralıksız sürdüren, yeni planlamaya göre de pahalı isimleri gönderip, maliyeti daha uygun bir kadro oluşturmak isteyen , çalışmalarına ara vermiyor. Siyah-beyazlıların, geçtiğimiz sezon Hollanda'nın takımında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu 'le yakından ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon 'nde Vitesse forması altında 24 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu Linssen, attığı 14 gol ve yaptığı 6 asistle göz doldurmuştu.

SENELİK 1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Piyasa değeri yaklaşık 2.4 milyon euro olan Linssen'in, Beşiktaş'tan imza parası almayacağı da öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da görüşü alınarak transfer süreci yürütülen Hollandalı oyuncuya, sezonluk 1 milyon euro teklif edildiği ve temasların sorunsuz ilerlediği belirtildi. Vitesse'de toplam 113 karşılaşmada forma giyen başarılı oyuncu attığı 47 gol ve 20 asistle takımının hücum gücüne önemli bir katkı sağladı. Linssen'in iki kanatta da oynayabilmesi en büyük avantajı.

Tecrübeli oyuncu Bryan Linssen, bugüne kadar kulüp kariyerinde 381 resmi maçta görev yaptı. Rakip fileleri 114 kez havalandıran Hollandalı, 48 de asist yaptı ve toplamda 162 gole direkt olarak katkı yaptı.

  1. 21.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Linssen atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA