Beşiktaş bombaları patlatıyor! İki yıldız birden...
Yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcuları listesine eklemişti. Geleek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar da gündeme ise iki isim geldi. Beşiktaşlı yönetici de transferi resmen duyurdu. İşte detaylar...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 06:46
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bazı isimlerin testlerinin pozitif çıkması camiayı derinden sarsmıştı.
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Siyah-beyazlılardan yeni yapılan açıklamada pozitif çıkan test sonuçları da dahil tüm testlerin negatif çıktığı duyuruldu.
Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Kara Kartal, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için ise kolları sıvadı.
Corona virüsünün ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı Beşiktaş daha çok sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlere yöneldi.
Bu bağlamda çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda iki isim gündeme geldi. İşte detaylar...