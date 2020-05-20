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Beşiktaş bombaları patlatıyor! İki yıldız birden...

Yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcuları listesine eklemişti. Geleek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar da gündeme ise iki isim geldi. Beşiktaşlı yönetici de transferi resmen duyurdu. İşte detaylar...

20 Mayıs 2020 Çarşamba 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





