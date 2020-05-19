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19 Mayıs 2020, Salı
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'a! Yönetici açıkladı

Edwin Gyasi Beşiktaş'a! Yönetici açıkladı

'ta son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Kara Kartal için kısa süre önce gündeme gelmişti. Modernghana.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde Beşiktaşlı bir yöneticinin bu transfere ilişkin konuşmalarını okuyucularla paylaştı ve transfer müjdesini verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle yaşadığı mali sorunlardan dolayı transferde bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara yönelen Kara Kartal'ın, transferinde sona geldiği aktarılmıştı.

Şu anda Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Sofya forması iyen Gyasi'nin, 5 Haziran'da takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a gideceği öne sürülmüştü.

Gana medyası konu ile ilgili aktardığı haberde, Beşiktaşlı bir yöneticinin ifadelerine yer verirken, bu transferin bitme aşamasında olduğunu okuyucularına duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

"Türkiye Süper Lig kulübü Beşiktaş, bu yaz aylarında Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi'yi kadrosuna katacak. Gyasi, son aylarda Kartallarla güçlü bir şekilde bağlantı kurmuştu.

Yetenekli kanat oyuncusu, Bulgaristan'da gösterdiği etkileyici performansa rağmen bu yaz serbest kalmayı tercih etmişti.

Beşiktaşlı bir kulüp yetkilisi, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Edwin Gyasi ile gerçekten ilgileniyoruz ve onunla bu yaz sözleşmeyi imzalamak istiyoruz. O çok iyi bir oyuncu ve her kulüp ona sahip olmak ister. Ayrıca onu uzun süredir izliyoruz ve kulübümüze harika katkılar yapacağını düşünüyoruz. Bu yaz neler olacağını göreceğiz." dedi.

GYASI DE KARTAL'I İSTİYOR
Öte yandan Gyası de, Türk şampiyonuna katılma arzusunu dile getirdi. Öte yandan Gyasi için bazı üst düzey Avrupa kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor."

  1. 19.05.2020
  2. Güncelleme: 19.05.2020 10:26
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