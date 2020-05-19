Edwin Gyasi Beşiktaş'a! Yönetici açıkladı
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Kara Kartal için kısa süre önce gündeme Edwin Gyasi gelmişti. Modernghana.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde Beşiktaşlı bir yöneticinin bu transfere ilişkin konuşmalarını okuyucularla paylaştı ve transfer müjdesini verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle yaşadığı mali sorunlardan dolayı transferde bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara yönelen Kara Kartal'ın, Edwin Gyasi transferinde sona geldiği aktarılmıştı.
Şu anda Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Sofya forması iyen Gyasi'nin, 5 Haziran'da takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a gideceği öne sürülmüştü.
Gana medyası konu ile ilgili aktardığı haberde, Beşiktaşlı bir yöneticinin ifadelerine yer verirken, bu transferin bitme aşamasında olduğunu okuyucularına duyurdu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;
"Türkiye Süper Lig kulübü Beşiktaş, bu yaz aylarında Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi'yi kadrosuna katacak. Gyasi, son aylarda Kartallarla güçlü bir şekilde bağlantı kurmuştu.
Yetenekli kanat oyuncusu, Bulgaristan'da gösterdiği etkileyici performansa rağmen bu yaz serbest kalmayı tercih etmişti.
Beşiktaşlı bir kulüp yetkilisi, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Edwin Gyasi ile gerçekten ilgileniyoruz ve onunla bu yaz sözleşmeyi imzalamak istiyoruz. O çok iyi bir oyuncu ve her kulüp ona sahip olmak ister. Ayrıca onu uzun süredir izliyoruz ve kulübümüze harika katkılar yapacağını düşünüyoruz. Bu yaz neler olacağını göreceğiz." dedi.
GYASI DE KARTAL'I İSTİYOR
Öte yandan Gyası de, Türk şampiyonuna katılma arzusunu dile getirdi. Öte yandan Gyasi için bazı üst düzey Avrupa kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor."
- 19.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 10:26
- Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu geceye damga vurdu!
- Flaş sözler! "Mert Çetin Türkiye'ye dönmek istese bile..."
- Levent Tüzemen: Liglerin 12 Haziran'da başlamasını UEFA istedi
- Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı
- Trabzonspor lig için hazır mı? Canlı yayında açıkladı!
- Müjdeli haber ABD'den geldi! Corona virüsü aşısı...
- Seyahat belgesi nasıl alınır? Seyahat belgesi kimlere veriliyor? E-devlet şehirlerarası yolculuk izni alma
- Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor
- Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı!
- Emre Belözoğlu - Erol Bulut görüşmesinin detaylarına Fotomaç ulaştı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Edwin Gyasi Beşiktaş'a! Yönetici açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.