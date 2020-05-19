Beşiktaş'ta Montero tamam - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Montero tamam

'ta Montero tamam

Beşiktaş'ta Montero tamam

basını Tolima’da oynayan 25 yaşındaki kaleci ’nun seneye formasını giyeceğini duyurdu

'ın kaleci ile anlaştığı iddia edildi. 1 numara transferi için çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlıların A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan Alvaro Montero ile ilgilendiği açıklanmıştı. 25 yaşındaki kalecinin, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi de iddiaları güçlendirmişti. Kolombiya kaynaklı Fichajes Del Fpc'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, siyah-beyazlı ekip Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Milli kalecinin Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve sezon sonundan itibaren 'de forma giyeceği ifade edildi.
  1. 19.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Montero tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA