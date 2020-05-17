Vur pençeni kartalım
Bjk Kabataş Vakfı öğrencileri, koronavirüs testleri pozitif çıkan, başta Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere camiaya ‘güçlü ol’ mesajı verdi.
Bjk Kabataş Vakfı öğrencileri, corona virüsü testleri pozitif çıkan siyah-beyazlılar için çektikleri moral videosunu paylaştı. Başta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere bütün kulübe mesaj gönderen öğrenciler, 'geçmiş olsun' dileklerini kulüp yönetimine iletti. Öğrenciler, öğretmenleri, yöneticileri ve personeli, Beşiktaş'ın mücadeleci ruhunu ve bu camianın her zaman tek yürek olarak attığını Başkanlarına bir video hazırlayarak hatırlattı ve Ahmet Nur Çebi için iyi dileklerini paylaştı. Tüm Beşiktaş Camiası'nı da böylesi bir günde birlik olmaya çağırdı. Çektikleri videoyu Beşiktaşlı yöneticiler ile paylaşan BJK Kabataş Eğitim Vakfı öğrencileri, başta Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere camiaya 'güçlü ol' mesajı verdi. 'Vur pençeni Kartalım, seni seviyoruz Başkanım' diyen BJK Kabataş Eğitim Vakfı öğrencileri çektikleri video mesajında, siz bize 'Çocuklar inanın' dediniz, 'Daha çok şampiyonluklar göreceğiz Başkanım' diyerek moral verdi.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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