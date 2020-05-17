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17 Mayıs 2020, Pazar
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Vur pençeni kartalım

Vur pençeni kartalım

öğrencileri, koronavirüs testleri pozitif çıkan, başta Kulüp Başkanı olmak üzere camiaya ‘güçlü ol’ mesajı verdi.

Bjk Kabataş Vakfı öğrencileri, corona virüsü testleri pozitif çıkan siyah-beyazlılar için çektikleri moral videosunu paylaştı. Başta Başkanı olmak üzere bütün kulübe mesaj gönderen öğrenciler, 'geçmiş olsun' dileklerini kulüp yönetimine iletti. Öğrenciler, öğretmenleri, yöneticileri ve personeli, Beşiktaş'ın mücadeleci ruhunu ve bu camianın her zaman tek yürek olarak attığını Başkanlarına bir video hazırlayarak hatırlattı ve Ahmet Nur Çebi için iyi dileklerini paylaştı. Tüm Beşiktaş Camiası'nı da böylesi bir günde birlik olmaya çağırdı. Çektikleri videoyu Beşiktaşlı yöneticiler ile paylaşan BJK öğrencileri, başta Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere camiaya 'güçlü ol' mesajı verdi. 'Vur pençeni Kartalım, seni seviyoruz Başkanım' diyen BJK Kabataş Eğitim Vakfı öğrencileri çektikleri video mesajında, siz bize 'Çocuklar inanın' dediniz, 'Daha çok şampiyonluklar göreceğiz Başkanım' diyerek moral verdi.

  1. 17.5.2020
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