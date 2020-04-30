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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş 3. Lig'den Beşiktaş'a transfer!

Manisasporlu 'a oluyor

Manisasporlu Bilal Budak Beşiktaş'a transfer oluyor

3. Lig takımlarından Manisaspor forması giyen 17 yaşındaki genç futbolcu 'ın, 'la anlaşmak üzere olduğu bildirildi. Genç ismi ekiplerinden 'un da istediği ifade ediliyordu.

3. Lig 1. Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'un 17 yaşındaki genç oyuncusu 'ın 'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Corona virüsü pandemisi nedeniyle iyice ekonomik olarak dibe çöken Manisaspor'un Bilal transferinde Beşiktaş'la el sıkıştığı bildirildi.

Siyah-beyazlıların da hem orta saha hem de forvette görev yapabilen Bilal'i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği vurgulandı. Manisaspor'da 2014 yılında futbola başlayan Bilal Budak, bu sezon başında profesyonelliğe adım attı. Manisa ekibinde 3. Lig'de 20 maça çıkıp 928 dakika sahada kalan Bilal 2 kez fileleri havalandırdı.

Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'un da devreye girdiği ancak Beşiktaş'ın transferde bir adım daha önde olduğu kaydedildi.


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  1. 30.04.2020
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