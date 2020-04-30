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30 Nisan 2020, Perşembe
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'a müjde! Ayrılığı açıkladı

Beşiktaş'a müjde! Ayrılığı açıkladı

Fransız ekibi Lorient'da forma giyen ve adı son günlerde ile anılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu , takımdan ayrılacağını sosyal medyadan duyurdu. Genç isimle ilgilenenler arasında da var... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Lorient'da forma giyen , geleceğine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden takımdan ayrılacağını duyuran 26 yaşındaki kanat oyuncusuna, taraftarlardan teşekkür mesajları yağdı.

Öte yandan genç futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında 'ın olduğu biliniyordu. Fransız oyuncu için 'nın da nabız yokladığı öğrenildi.

JIMMY CABOT KİMDİR?

Kulübü ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Jimmy Cabot, futbola Troyes altyapısında başladı. Başarılı futbolcu 2016'nın ocak ayından beri Lorient'da forma giyiyor. Bu sezon 30 maça çıkan Cabot, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

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  1. 30.04.2020
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