Beşiktaş'a müjde! Ayrılığı açıkladı
Fransız ekibi Lorient'da forma giyen ve adı son günlerde Beşiktaş ile anılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jimmy Cabot, takımdan ayrılacağını sosyal medyadan duyurdu. Genç isimle ilgilenenler arasında Olympique Marsilya da var... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Lorient'da forma giyen Jimmy Cabot, geleceğine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden takımdan ayrılacağını duyuran 26 yaşındaki kanat oyuncusuna, taraftarlardan teşekkür mesajları yağdı.
Öte yandan genç futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş'ın olduğu biliniyordu. Fransız oyuncu için Olympique Marsilya'nın da nabız yokladığı öğrenildi.
JIMMY CABOT KİMDİR?
Kulübü ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Jimmy Cabot, futbola Troyes altyapısında başladı. Başarılı futbolcu 2016'nın ocak ayından beri Lorient'da forma giyiyor. Bu sezon 30 maça çıkan Cabot, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
- 30.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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