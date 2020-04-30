Balotelli transfer kararını duyurdu! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Balotelli transfer kararını duyurdu!

Balotelli transfer kararını duyurdu!

Son dönemlerde adı Türk kulüpleriyle anılan İtalyan golcü Mario Balotelli'den flaş bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu geçtiğimiz aylarda kulüp başkanı ile ırkçılık polemiğine girmiş ve oyuncunun Brescia'dan ayrılacağı iddia edilmişti. İşte adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Balotelli'nin transfer kararı...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

30 Nisan 2020 Perşembe 10:21
Balotelli transfer kararını duyurdu!

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'da forma giyen Mario Balotelli, geleceğine ilişkin verdiği kararı açıkladı. Yıldız futbolcu hem teknik direktörü hem de kulüp başkanı ile sorunlar yaşamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Balotelli transfer kararını duyurdu!

Geçtiğimiz aylarda antrenmandan kovulan İtalyan golcüye, kulüp başkanı da ırkçı sözler sarf etmiş ardından da özür dilemişti.

Balotelli transfer kararını duyurdu!

Adı son dönemlerde Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan tecrübeli oyuncu, transfer kararını duyurdu ve merak edilen o soru da yanıt bulmuş oldu.

Balotelli transfer kararını duyurdu!

29 yaşındaki forvet, "Brescia'da mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Harika oyuncuları ve seyircisi olan bir kulüpteyim. Bu sezon kötü mücadele ettik ama bunlar futbolun içinde olan şeyler" ifadelerini kullandı.

Balotelli transfer kararını duyurdu!

Bilindiği gibi kulüp başkanı tarafından ırkçı sözlere maruz kalan Balotelli'ye, Galatasaray taraftarından destek gelmiş yıldız futbolcu da bu desteğe teşekkür ederek yanıt vermişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA