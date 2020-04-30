Balotelli transfer kararını duyurdu!

Son dönemlerde adı Türk kulüpleriyle anılan İtalyan golcü Mario Balotelli'den flaş bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu geçtiğimiz aylarda kulüp başkanı ile ırkçılık polemiğine girmiş ve oyuncunun Brescia'dan ayrılacağı iddia edilmişti. İşte adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Balotelli'nin transfer kararı...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
30 Nisan 2020 Perşembe 10:21
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İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'da forma giyen Mario Balotelli, geleceğine ilişkin verdiği kararı açıkladı. Yıldız futbolcu hem teknik direktörü hem de kulüp başkanı ile sorunlar yaşamıştı.
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Geçtiğimiz aylarda antrenmandan kovulan İtalyan golcüye, kulüp başkanı da ırkçı sözler sarf etmiş ardından da özür dilemişti.
Adı son dönemlerde Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan tecrübeli oyuncu, transfer kararını duyurdu ve merak edilen o soru da yanıt bulmuş oldu.
29 yaşındaki forvet, "Brescia'da mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Harika oyuncuları ve seyircisi olan bir kulüpteyim. Bu sezon kötü mücadele ettik ama bunlar futbolun içinde olan şeyler" ifadelerini kullandı.
Bilindiği gibi kulüp başkanı tarafından ırkçı sözlere maruz kalan Balotelli'ye, Galatasaray taraftarından destek gelmiş yıldız futbolcu da bu desteğe teşekkür ederek yanıt vermişti.