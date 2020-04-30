Olcay Şahan'dan Marcelo sözleri! "Dönmek istiyor"
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı. Deneyimli yıldız, eski takım arkadaşı Marcelo Guedes'in siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini duyurdu.
Yukatel Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair sürpriz bir açıklamada bulundu. Katıldığı bir Instagram canlı yayınında konuşan tecrübeli isim, "Marcelo Türkiye'ye dönmek istiyordu. İnanıyorum bir gün Beşiktaş'ta oynamak ister. Ailesiyle çok mutluydu burada" diyerek eski takım arkadaşının Türkiye'ye dönebileceğinin sinyallerini verdi.
Kendi kariyerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullanan Olcay Şahan, şunları kaydetti:
Ailemle Almanya'da yaşamayı planlıyoruz. Son yılımı Almanya'da geçirmek istiyorum. Son 1 yılımı eski takımımda tamamlayacağım. Tabii birkaç sene daha buradayım.
- 30.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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