Olcay Şahan'dan Marcelo sözleri! "Dönmek istiyor"

Yukatel Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair sürpriz bir açıklamada bulundu. Katıldığı bir Instagram canlı yayınında konuşan tecrübeli isim, "Marcelo Türkiye'ye dönmek istiyordu. İnanıyorum bir gün Beşiktaş'ta oynamak ister. Ailesiyle çok mutluydu burada" diyerek eski takım arkadaşının Türkiye'ye dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Kendi kariyerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullanan Olcay Şahan, şunları kaydetti:

Ailemle Almanya'da yaşamayı planlıyoruz. Son yılımı Almanya'da geçirmek istiyorum. Son 1 yılımı eski takımımda tamamlayacağım. Tabii birkaç sene daha buradayım.



