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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Böyle açıkladı! "Beşiktaş'a dönmek istiyor"

'dan Marcelo sözleri! "Dönmek istiyor"

Olcay Şahan'dan Marcelo sözleri! "Dönmek istiyor"

ekiplerinden 'un tecrübeli futbolcusu , 'la ilgili dikkat çeken bir açıklaması yaptı. Deneyimli yıldız, eski takım arkadaşı Marcelo Guedes'in siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini duyurdu.

forması giyen , 'ın gündemine dair sürpriz bir açıklamada bulundu. Katıldığı bir Instagram canlı yayınında konuşan tecrübeli isim, "Marcelo 'ye dönmek istiyordu. İnanıyorum bir gün Beşiktaş'ta oynamak ister. Ailesiyle çok mutluydu burada" diyerek eski takım arkadaşının Türkiye'ye dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Kendi kariyerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullanan Olcay Şahan, şunları kaydetti:

Ailemle Almanya'da yaşamayı planlıyoruz. Son yılımı Almanya'da geçirmek istiyorum. Son 1 yılımı eski takımımda tamamlayacağım. Tabii birkaç sene daha buradayım.


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  1. 30.04.2020
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