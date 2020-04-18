Olcay Şahan'dan flaş itiraf! 'Sosa'yı ben ikna ettim!'

PERFORMANSIMIZ YÜKSELİYORDU

Denizli'de çok mutluyum. İyi de performans gösteriyoruz. Karantinaya girmeden önce son 3 hafta 7 puan almıştık ve performansımız da yükselişteydi. Denizli'de taraftar desteğimiz çok iyi ve onlar bizi desteklediği zaman çok başka oynuyoruz.