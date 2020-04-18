Olcay Şahan'dan flaş itiraf! 'Sosa'yı ben ikna ettim!' - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Olcay Şahan'dan flaş itiraf! 'Sosa'yı ben ikna ettim!'

Olcay Şahan'dan flaş itiraf! 'Sosa'yı ben ikna ettim!'

Daha önce Beşiktaş ve Trabonspor gibi dev kulüplerin formasını giyen ve şu sıralar Denizlispor'da top koşturan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, sosyal medya hesabı üzerinden katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Şahan, enlerini de açıkladı. İşte detaylar...

18 Nisan 2020 Cumartesi 13:46
Olcay Şahan'dan flaş itiraf! 'Sosa'yı ben ikna ettim!'

Trabzonspor'da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sosa hakkında konuşan Olcay, "Sosa çok büyük bir futbolcu. Trabzon'a gelmeden önce onu günlerce aradım. İkna etmeye çalıştım. Gelmesi için ben ikna ettim diyebilirim. Gerçekten müthiş bir oyuncu ve kalitesini gösteriyor" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Olcay Şahan'dan flaş itiraf! 'Sosa'yı ben ikna ettim!'

PERFORMANSIMIZ YÜKSELİYORDU
Denizli'de çok mutluyum. İyi de performans gösteriyoruz. Karantinaya girmeden önce son 3 hafta 7 puan almıştık ve performansımız da yükselişteydi. Denizli'de taraftar desteğimiz çok iyi ve onlar bizi desteklediği zaman çok başka oynuyoruz.

Olcay Şahan'dan flaş itiraf! 'Sosa'yı ben ikna ettim!'

HEPSİNDE GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİM
Oynadığım her takımda güzel zamanlar geçirdim. İnsanlar hala bana her takımdan destek mesajları gönderiyor. Böyle bir intiba bıraktığım için de ayrıca mutluyum.

Olcay Şahan'dan flaş itiraf! 'Sosa'yı ben ikna ettim!'

ÇİN'E GİDEREK HATA YAPTI
Talisca da oynadığım en iyi oyunculardan biriydi. Antrenmanlarda topa Rivaldo gibi vuruyordu, zaten Rivaldo'ya benzetiyordu kendisini. Çin'e gitmekte bence hata yaptı, Avrupa'da kalsa kariyeri çok başka olabilirdi.

Olcay Şahan'dan flaş itiraf! 'Sosa'yı ben ikna ettim!'

MENEMEN YAPMAYI SEVİYORUM
Evdeyiz, yemek de yapıyoruz. Menemen yapmayı hala çok seviyorum. Eskiden soğanlı yerdim ama şimdi soğan koymuyorum, yumurta kırıyorum. Bence o da herkese göre değişir.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA