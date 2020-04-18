Olcay Şahan'dan flaş itiraf! 'Sosa'yı ben ikna ettim!'
Daha önce Beşiktaş ve Trabonspor gibi dev kulüplerin formasını giyen ve şu sıralar Denizlispor'da top koşturan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, sosyal medya hesabı üzerinden katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Şahan, enlerini de açıkladı. İşte detaylar...
18 Nisan 2020 Cumartesi 13:46
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Trabzonspor'da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sosa hakkında konuşan Olcay, "Sosa çok büyük bir futbolcu. Trabzon'a gelmeden önce onu günlerce aradım. İkna etmeye çalıştım. Gelmesi için ben ikna ettim diyebilirim. Gerçekten müthiş bir oyuncu ve kalitesini gösteriyor" dedi.
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PERFORMANSIMIZ YÜKSELİYORDU Denizli'de çok mutluyum. İyi de performans gösteriyoruz. Karantinaya girmeden önce son 3 hafta 7 puan almıştık ve performansımız da yükselişteydi. Denizli'de taraftar desteğimiz çok iyi ve onlar bizi desteklediği zaman çok başka oynuyoruz.
HEPSİNDE GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİM Oynadığım her takımda güzel zamanlar geçirdim. İnsanlar hala bana her takımdan destek mesajları gönderiyor. Böyle bir intiba bıraktığım için de ayrıca mutluyum.
ÇİN'E GİDEREK HATA YAPTI Talisca da oynadığım en iyi oyunculardan biriydi. Antrenmanlarda topa Rivaldo gibi vuruyordu, zaten Rivaldo'ya benzetiyordu kendisini. Çin'e gitmekte bence hata yaptı, Avrupa'da kalsa kariyeri çok başka olabilirdi.
MENEMEN YAPMAYI SEVİYORUM Evdeyiz, yemek de yapıyoruz. Menemen yapmayı hala çok seviyorum. Eskiden soğanlı yerdim ama şimdi soğan koymuyorum, yumurta kırıyorum. Bence o da herkese göre değişir.