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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a sambacı sağ bek! 2'li takas gündemde

için 2'li takas

Marcinho için 2'li takas

'ın 'nın Botafogo takımına sürpriz bir teklif yaptığı iddia edildi. Buna göre siyah-beyazlıların Rio de Janeiro takımına sağ bek için Douglas ve Enzo Roco'yu önerdiği belirtildi.

'ın 23 yaşındaki sağ bek için Botafogo'ya Douglas ve Roco'yu önerdiği belirtildi. İddia basınında da yer aldı.

Yönetimin, 23 yaşındaki sağ bekin menajeri aracılığıyla Botafogo'dan görüşme talep ettiği belirtildi. Bu iddia Brezilya basınında da yankı bulurken, Botafogo'nun 'yu, bonservis bedeli olmadan bırakmak istemediği ancak önümüzdeki dönemde Douglas ile sağ tarafını kapayıp Roco ile stoper eksiğini de gidermenin Rio ekibi için çok da kötü bir opsiyon olmadığı belirtildi. Zaten 23 yaşına gelen Marcinho'nun da bir an önce Avrupa'ya açılma isteğinden bahsedildi. Ayrıca Marcinho'nun Arjantinli menajeri Cenci'nin 'deki menajer arkadaşlarından hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

DİĞER ADAY PACHONIK

Beşiktaş'la anılan bir başka sağ bek ise takımlarından Venlo'da forma giyen Tobias Pachonik oldu. Sezon başında bedelsiz olarak Ligi takımlarından Carpi'den VVV'ye giden 25 yaşındaki Alman oyuncunun peşinde Beşiktaş'ın dışında Fulham ve S. 'nın da olduğu iddia edildi.

  1. 30.4.2020
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