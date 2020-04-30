Beşiktaş'ta reform zamanı!

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin maddi durumla ilgili açıklamaları ve futbolculardan zorunlu indirim isteği sonrasında Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynayacak. "Kalan 8 haftamız var ve bu haftalarda yola genç futbolcularımızla devam edeceğiz" diyen Çebi'nin bu sözlerinin açılımında ortaya çıkan tabloda büyük resimde maaşını indirmeyenlerin yerini gençler alacak. İşte madde madde siyah-beyazlılarda yaşanması beklenen reform operasyonu:

GENÇLERE KRİZDEN FIRSAT ÇIKTI

Ahmet Nur Çebi yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın aldığı "gençlerin oynatılması" kararından en fazla yararlanacak olanlar ise kaleci Ersin ile; Rıdvan, Erdoğan, Kartal, Güven Yalçın ve Almos olarak öne çıkmış durumda. Ayrıca U-19 takımının golcüsü Alpagut, İstanbulspor'dan dönen Oğuzhan Akgün ve 10 numara Emre Yıldız'ın da Sergen Yalçın'ın sürprizleri olabileceği ifade ediliyor.

LJAJIC OYNATILIP SATILACAK

"İstersen gidebilirsin" denilen kaleci Karius'un yerine Utku ya da Ersin oynayacak. 19 yaşındaki Ersin, Utku'dan bir adım önde.

Gökhan Gönül yeni sözleşmeye 'evet' dediği için oynayacak.

Caner Erkin F.Bahçe ile devam eden görüşmeleri yüzünden düşünülmüyor. Rebocho da gönderildiği için 18 yaşındaki Rıdvan formaya yakın duruyor.

Viktor Ruiz, İspanya'da. Önümüzdeki günlerde dönerse planlar dahilinde var. Yoksa şansı ortadan kalkacak. Türkiye'den ayrılmayan Vida, stoperde 19 yaşındaki Erdoğan'la partner olabilir.

Kalmak isteyen Atiba sahada olacak. Arsenal ve kendisi ikna olursa Elneny de kalması istenen isimlerden. Dorukhan iyileşti. 20 yaşındaki Kartal da hazır.

Kevın Prınce Boateng defteri kapandı. Dönse bile 8 maçta forma bulup, sözleşmesini uzatma şansı ortadan kalktı. Ljajic'te ise oynatılıp satma formülü uygulanacak.

Jeremain Lens ve Kevin N'Koudou'nun kaderi de diğer İstanbul'dan ayrılanlar gibi. Gelirlerse şans bulacaklar. Ancak İstanbul'dan ayrılmayan Diaby ve Boyd'un şansı yok. Kadroda düşünülmüyor.

Bu işten en büyük faydayı 21 yaşındaki Güven Yalçın görecek. Forvet kanadında oynayacak. Burak Yılmaz da yapacağı indirime göre formayı alacak. Diğer golcü Umut Nayir da hazır kıta.

YOKSA O İSİM FERDINAND MI?

Beşiktaş'ta Başkan Çebi bir kez daha sportif direktör iddiasını gündeme getirdi… Bu ismi kulübün içinden çıkaracakları bilgisini verdi. Bu Mircea Lucescu ve Vicente Del Bosque'ye ilginin ortadan kalktığı şeklinde yorumlandı. Ayrıca bir süredir adı anılan Lutz Pfannenstiel'in olma ihtimalinin de bulunmadığı belirtildi. Akıllara daha önce de sportif direktörlük için adları gündeme düşen Gökhan Keskin ile Samet Aybaba gelirken, bir an anda Las Ferdinand ismi de konuşulmaya başlandı. 2004'ten beri İngiliz Ligi takımlarında QPR'ın sportif direktörlüğünü yapan Ferdinand'a, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Beşiktaş'ın futbol yapılanmasının başına geçmeyi önerdiği bildirildi.