Kevin-Prince Boateng'den Beşiktaş itirafı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Kevin-Prince Boateng'den Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki durumundan ve Beşiktaş'a gelme sürecinden de bahseden yıldız futbolcu flaş bir itirafta bulundu. "Türkiye'de bir futbolcu, kraldır." ifadelerini kullanan Boateng'in dikkat çeken açıklamaları...
29 Nisan 2020 Çarşamba 21:31
Kevin-Prince Boateng'den Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Kevin-Prince Boateng Alman basınına bir röportaj verdi.

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Kevin-Prince Boateng'den Beşiktaş itirafı!

Türkiye'deki durumundan ve Beşiktaş'a transfer olma sürecinden de bahseden yıldız futbolcu, corona virüsü ile ilgili de konuştu. İşte Beşiktaş'ın Ganalı yıldızının açıklamaları:

Kevin-Prince Boateng'den Beşiktaş itirafı!

Çok sabırsız bir adamım. 40 günden fazladır evde ailemleyim ve pozitif düşünmeye, tünelin sonundaki ışığı görmeye çalışıyorum. Herkesin böyle olamadığı günler olabilir ancak çocuğumuz böyle anlarda ortaya çıkıyor ve 'Corona virüsü bitince sonunda okula gidebileceğim' diyor. Ona peşimde dolanma dedim.

Kevin-Prince Boateng'den Beşiktaş itirafı!

24 saatimizi olabildiğince güzel geçirmeye çalışıyoruz. Ailece insanların yüzünde bir gülümseme oluşturabiliyorsak, mutlu oluyoruz. Biz eğleniyoruz gerçekten, gülüyoruz. Oğlum sürekli 'Baba, ne zaman yeni video çekeceğiz' diyor.

Kevin-Prince Boateng'den Beşiktaş itirafı!

"TÜRKİYE'DE FUTBOLCU KRALDIR"

Beşiktaş taraftarı gerçekten fanatik. Sokaklarda yürüyemiyorsun, çılgına dönüyorlar. Türkiye, sana kral olarak davranılacağın az ülkeden biri. Restoranda aşçı çıkıyor ve seninle tokalaşıyor çünkü sen onun yemeğini yediğin için gurur duyuyor. Türkiye'de bir futbolcu, kraldır.

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