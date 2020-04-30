Beşiktaş'taki ekonomik kriz büyüyor. Vida, Ljajic, Lens, Oğuzhan, Ruiz ve Roco indirimi kabul etmedi. 6 oyuncunun yıllık maliyeti 12.5 milyon Euro ediyor.
Beşiktaş'ta kriz büyüyor. Başkan Çebi'nin özellikle yüksek ücret alan oyuncular için, "Ya indirimi kabul ederler ya da giderler" demesi ortalığı karıştırdı. Vida yılda 3 milyon Euro ile başı çekerken onu 2.2 milyon Euro ile Ljajic, 2'şer milyon Euro ile Lens ve Oğuzhan izliyor.
MADDİ KÜLFET YÜKSEK
Takvim'in haberine göre, diğer oyunculardan Ruiz 1.8 milyon Euro ve Roco yılda 1.5 milyon Euro alıyor. 6 oyuncunun yıllık maaşı 12.5 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı buluyor. Bu da maddi külfeti artırıyor.
YASAL BİR DAYANAĞI YOK
FIFA'nın futbolcuların yıllık alacaklarında indirim yapılması gibi bir kararı yok. Çebi'nin oyuncularından indirime gitmesini istemesinin yasal bir dayanağı bulunmaması kriz çıkardı.
BELKİ YÜZDE 10 İNDİRİM
Yönetimin isteğine olumlu cevap verilmedi. Bazı oyuncuların ise ancak yüzde 10'luk bir indirimi kabul edeceği konuşuluyor. Bu oyuncular geri adım atmaz ya da satılamazsa kriz büyüyecek.
- 30.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta 12.5 milyon Euro'luk feda krizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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