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30 Nisan 2020, Perşembe
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'ta 12.5 milyon 'luk feda krizi!

Beşiktaş'ta 12.5 milyon Euro'luk feda krizi!

'taki ekonomik kriz büyüyor. Vida, Ljajic, Lens, Oğuzhan, Ruiz ve Roco indirimi kabul etmedi. 6 oyuncunun yıllık maliyeti 12.5 milyon ediyor.

'ta kriz büyüyor. Başkan Çebi'nin özellikle yüksek ücret alan oyuncular için, "Ya indirimi kabul ederler ya da giderler" demesi ortalığı karıştırdı. Vida yılda 3 milyon ile başı çekerken onu 2.2 milyon Euro ile Ljajic, 2'şer milyon Euro ile Lens ve Oğuzhan izliyor.

MADDİ KÜLFET YÜKSEK

Takvim'in haberine göre, diğer oyunculardan Ruiz 1.8 milyon Euro ve Roco yılda 1.5 milyon Euro alıyor. 6 oyuncunun yıllık maaşı 12.5 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı buluyor. Bu da maddi külfeti artırıyor.

YASAL BİR DAYANAĞI YOK

'nın futbolcuların yıllık alacaklarında indirim yapılması gibi bir kararı yok. Çebi'nin oyuncularından indirime gitmesini istemesinin yasal bir dayanağı bulunmaması kriz çıkardı.

BELKİ YÜZDE 10 İNDİRİM

Yönetimin isteğine olumlu cevap verilmedi. Bazı oyuncuların ise ancak yüzde 10'luk bir indirimi kabul edeceği konuşuluyor. Bu oyuncular geri adım atmaz ya da satılamazsa kriz büyüyecek.

  1. 30.04.2020
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