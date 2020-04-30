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30 Nisan 2020, Perşembe
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Oğuzhan ara vermiyor

Oğuzhan ara vermiyor

çın'ın gelecek sezon takımda görmek istediği konuşulan evindeki antrenmanlarını aksatmıyor.

Sergen Yalçın'ın gelecek sezon takımda görmek istediği konuşulan evindeki antrenmanlarını aksatmıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Feyenoord teknik heyetinin kendisine verdiği programı düzenli olarak uygulayıp formunu korumaya çalışıyor.
  1. 30.4.2020
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