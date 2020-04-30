‘Beşiktaş’a gel Luka Modric’
Kartal'ın Hırvat oyuncusu Vida, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı.
Kartal'ın Hırvat oyuncusu Vida, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı. Instagram hesabından İstanbul'dan bir fotoğrafını paylaşan Vida'ya adı. Vida ise Modric'in bu mesajına cevap olarak, "Kebap yedim kardeşim, Beşiktaş'a gel" ifadesini gülücük emojileriyle birlikte gönderdi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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