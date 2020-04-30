‘Beşiktaş’a gel Luka Modric’ - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş ‘Beşiktaş’a gel Luka Modric’

’a gel

‘Beşiktaş’a gel Luka Modric’

'ın Hırvat oyuncusu Vida, 'in yıldızı 'e "Come to " çağrısı yaptı.

'ın Hırvat oyuncusu Vida, 'in yıldızı 'e "Come to " çağrısı yaptı. hesabından 'dan bir fotoğrafını paylaşan Vida'ya adı. Vida ise Modric'in bu mesajına cevap olarak, "Kebap yedim kardeşim, Beşiktaş'a gel" ifadesini gülücük emojileriyle birlikte gönderdi.


  1. 30.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Beşiktaş’a gel Luka Modric’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA