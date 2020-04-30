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30 Nisan 2020, Perşembe
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İyi ki doğdun

İyi ki doğdun Domagoj Vida

dün 31 yaşına bastı. 89 doğumlu futbolcu için kulübün hesaplarından kutlama mesajları paylaşıldı, "İyi ki doğdun Vida" ifadesi kullanıldı.

dün 31 yaşına bastı. 89 doğumlu futbolcu için kulübün hesaplarından kutlama mesajları paylaşıldı, "İyi ki doğdun Vida" ifadesi kullanıldı. Liglerin ertelenmesi nedeniyle pasta kutlaması yapılamayan oyuncu, bu gönderilere teşekkür etti.
  1. 30.4.2020
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