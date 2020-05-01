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01 Mayıs 2020, Cuma
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Olcay’dan al haberi

Olcay’dan al haberi

Denızlıspor forması giyen 'ın eski yıldızı , Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir açıklaması yaptı. Deneyimli yıldız, eski takım arkadaşı 'in siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini duyurdu.

Denızlıspor forması giyen 'ın eski yıldızı , Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir açıklaması yaptı. Deneyimli yıldız, eski takım arkadaşı 'in siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini duyurdu. Katıldığı bir canlı yayınında konuşan tecrübeli isim, "Marcelo 'ye dönmek istiyordu. İnanıyorum bir gün Beşiktaş'ta oynamak ister. Ailesiyle çok mutluydu burada" diyerek eski takım arkadaşının Türkiye'ye dönebileceğinin sinyallerini verdi. Marcelo'nun adı uzun süredir transfer gündemindeydi
  1. 1.5.2020
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