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30 Nisan 2020, Perşembe
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‘Görüşme yok’

‘Görüşme yok’

'ın listesinde olduğu iddia edilen 'nun menajeri , orta saha oyuncusunun sözleşmesinin bu yaz biteceği haberlerini yalanlayıp 2021'e kadar bir sözleşmeleri olduğunu açıkladı.

'ın listesinde olduğu iddia edilen 'nun menajeri , orta saha oyuncusunun sözleşmesinin bu yaz biteceği haberlerini yalanlayıp 2021'e kadar bir sözleşmeleri olduğunu açıkladı. Shablii, "Şu an sözleşmesi devam ediyor ama temelde her şey mümkün. görüşmemiz yok" dedi.
  1. 30.4.2020
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