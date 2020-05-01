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01 Mayıs 2020, Cuma
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Geleceğe yatırım

Geleceğe yatırım Bilal Budak

3. 1. Grup ekibi 'un 17 yaşındaki genç oyuncusu 'ın 'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

3. 1. Grup ekibi 'un 17 yaşındaki genç oyuncusu 'ın 'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Ekonomik olarak dibe çöken Manisaspor'un Bilal transferinde Beşiktaş'la el sıkıştığı bildirildi. Siyah-beyazlıların da hem orta saha hem de forvette görev yapabilen Bilal'i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği vurgulandı.
  1. 1.5.2020
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