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30 Nisan 2020, Perşembe
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Hedef Kanga

Hedef Kanga

, ’la kontratı bitecek olan Gabonlu 10 numara Kanga’nın peşinde. Bu transferde özellikle oldukça ısrarcı...

Kadrosunda yeniden yapılanmaya gidecek olan , bir yandan da maliyeti düşük, potansiyeli yüksek arayışlarına devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren , orta saha transferinde sürpriz bir isme yöneldi; ... Oyuncu izleme ekibinin, uzun zamandır takip ettiği 'ın 29 yaşındaki maestrosu için olumlu rapor verdiği öğrenilirken, teknik direktör 'ın da bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Guelor Kanga için girişimlere başladığı öğrenildi. 'un da kanca attığı tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon 20 lig karşılaşmasında 10 gol, 5 asistlik performansa imza atarak dikkatleri üzerine çekti. İlerleyen zamanda görüşler netlik kazanabilir.
  1. 30.4.2020
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