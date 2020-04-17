Yıllar sonra flaş itiraf! Chelsea ve Sergen Yalçın... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Yıllar sonra flaş itiraf! ve ...

Yıllar sonra flaş itiraf! Chelsea ve Sergen Yalçın...

Son dakika haberleri... Beşiktaş 'la ilgili flaş bir itirafı geldi. Siyah beyazlı külüpte Sergen Yalçın'la birlikte top koşturan , yıllar sonra 'den Sergen Yalçın'a gelen teklifi anlattı. İşte tüm detaylar...

'la ilgili flaş bir itirafı geldi. Siyah beyazlı külüpte Sergen Yalçın'la birlikte oynayan , Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Radyospor'a konuşan Koç, "2003 yılında 'yı deplasmanda yendiğimiz maç sonrasında dönemin kulüp başkanı anlatmıştı. Chelsea Başkanı Abramovich, Bilgili'ye, "Sergen Yalçın, 2 yaş genç ve biraz daha zayıf olsa istediğin her parayı verirdim." demiş. Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en yetenekli oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

'ın kendisi hakkında söylediği "'nde çok iyi başlamıştık, çok iyi götürüyorduk. Altay deplasmanında bitti işimiz. Beşiktaş'ın 100. yılıydı. Ahmed Hassan ve Okan, maçlar devam ederken Beşiktaş'la anlaştılar. Ve biz o Beşiktaş'la liderlik yarışındaydık." sözleri üzerine ise Koç, "Beni o sene en son isteyen takım Beşiktaş'tı. Birçok takımın transfer gündemindeydim. Ersun Hoca beni başka oyuncularla karıştırmış olabilir." dedi.

Okan Koç:

  1. 17.04.2020
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