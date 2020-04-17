Yıllar sonra flaş itiraf! Chelsea ve Sergen Yalçın...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la ilgili flaş bir transfer itirafı geldi. Siyah beyazlı külüpte Sergen Yalçın'la birlikte top koşturan Okan Koç, yıllar sonra Chelsea'den Sergen Yalçın'a gelen teklifi anlattı. İşte tüm detaylar...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la ilgili flaş bir transfer itirafı geldi. Siyah beyazlı külüpte Sergen Yalçın'la birlikte oynayan Okan Koç, Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.
Radyospor'a konuşan Koç, "2003 yılında Chelsea'yı deplasmanda yendiğimiz maç sonrasında dönemin kulüp başkanı Serdar Bilgili anlatmıştı. Chelsea Başkanı Abramovich, Bilgili'ye, "Sergen Yalçın, 2 yaş genç ve biraz daha zayıf olsa istediğin her parayı verirdim." demiş. Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en yetenekli oyuncuydu." ifadelerini kullandı.
Ersun Yanal'ın kendisi hakkında söylediği "Gençlerbirliği'nde çok iyi başlamıştık, çok iyi götürüyorduk. Altay deplasmanında bitti işimiz. Beşiktaş'ın 100. yılıydı. Ahmed Hassan ve Okan, maçlar devam ederken Beşiktaş'la anlaştılar. Ve biz o Beşiktaş'la liderlik yarışındaydık." sözleri üzerine ise Koç, "Beni o sene en son isteyen takım Beşiktaş'tı. Birçok takımın transfer gündemindeydim. Ersun Hoca beni başka oyuncularla karıştırmış olabilir." dedi.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yıllar sonra flaş itiraf! Chelsea ve Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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