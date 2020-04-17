Yıllar sonra flaş itiraf! Chelsea ve Sergen Yalçın...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la ilgili flaş bir transfer itirafı geldi. Siyah beyazlı külüpte Sergen Yalçın'la birlikte oynayan Okan Koç, Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Radyospor'a konuşan Koç, "2003 yılında Chelsea'yı deplasmanda yendiğimiz maç sonrasında dönemin kulüp başkanı Serdar Bilgili anlatmıştı. Chelsea Başkanı Abramovich, Bilgili'ye, "Sergen Yalçın, 2 yaş genç ve biraz daha zayıf olsa istediğin her parayı verirdim." demiş. Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en yetenekli oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın kendisi hakkında söylediği "Gençlerbirliği'nde çok iyi başlamıştık, çok iyi götürüyorduk. Altay deplasmanında bitti işimiz. Beşiktaş'ın 100. yılıydı. Ahmed Hassan ve Okan, maçlar devam ederken Beşiktaş'la anlaştılar. Ve biz o Beşiktaş'la liderlik yarışındaydık." sözleri üzerine ise Koç, "Beni o sene en son isteyen takım Beşiktaş'tı. Birçok takımın transfer gündemindeydim. Ersun Hoca beni başka oyuncularla karıştırmış olabilir." dedi.