Beşiktaş Süleyman Seba'yı doğum gününde unutmadı
2014 yılında vefat eden ve Beşiktaş'ın uzun yıllar başkanlığını yapan Süleyman Seba, 94. yaş gününde siyah-beyazlı kulüp tarafından anıldı.
Beşiktaş Kulübü, merhum onursal başkan Süleyman Seba'yı doğum gününde andı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, "5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, kulübümüze hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet eden ve sayısız başarıya imza atan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız Süleyman Seba'yı 94. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.
Beşiktaş Kulübünde uzun yıllar başkanlık yapan Seba, 13 Ağustos 2014'te vefat etmişti.
- 05.04.2020
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