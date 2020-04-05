Batuhan Karadeniz'den itiraf! 'Manchester City beni istedi Beşiktaş vermedi' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Batuhan Karadeniz'den itiraf! "Manchester City beni istedi Beşiktaş vermedi"

Batuhan Karadeniz'den itiraf! "Manchester City beni istedi Beşiktaş vermedi"

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Batuhan Karadeniz, kariyerine dair birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde İngiliz ekibi Manchester City'nin kendini istediğini söyleyen Karadeniz, Beşiktaş'ın bu transfere izin vermediğini dile getirdi. İşte Batuhan Karadeniz'in o sözleri...

5 Nisan 2020 Pazar 10:33
Batuhan Karadeniz'den itiraf! Manchester City beni istedi Beşiktaş vermedi

Türk futbolunun gezgin golcüsü Batuhan Karadeniz, kariyerine dair flaş itiraflarda bulundu. Ajansspor'a konuşan Karadeniz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Batuhan Karadeniz'den itiraf! Manchester City beni istedi Beşiktaş vermedi

"MANCHESTER CITY BENİ İSTEDİ"

İngiltere'de güzel anılarımız geçti. İngiltere'ye 2 kez gittik, biz 3 arkadaştık, bizi beğendiler. Birkaç maç oynadık, sonrasında Manchester City beni istedi. İngiltere'ye o dönem transfer çok zordu. Şu an hala çok zor bizim ülkemizdeki gibi değil orada... Manchester City o dönem bana 1 milyon Pound verdi ama Beşiktaş vermedi. Sonrasında Beşiktaş'ta profesyonel oldum, Eskişehirspor'a kiralandım. A Milli Takım'a da çağrılmıştım, A Milli Takım'da omzum çıkmıştı. Eskişehirspor'da çok iyi bir dönem geçirdim. O dönem hatta ikinci yarıda Milan Baros'dan ya 1 gol fazla ya da 1 gol eksik attım. Beşiktaş altyapısında yetiştim, hiçbir zaman para konuşmadım. Beşiktaş'tan Eskişehirspor'a giderken de para kazandırdım.

Batuhan Karadeniz'den itiraf! Manchester City beni istedi Beşiktaş vermedi

"TRABZONSPOR'A FAYDALI OLMAK İSTERDİM"

Herkesin hayatında keşkeler çok oluyor. Bunu sayamayacağım. Hayatım boyunca pişmanlık yaşayacağım Trabzonspor dönemidir. Ben, Trabzonluyum; Trabzonspor'da faydalı olmak isterdim. Galatasaray'a da transferim olmak üzereydi ama olmadı. Benim nasibimden dolayı olmadı.

Batuhan Karadeniz'den itiraf! Manchester City beni istedi Beşiktaş vermedi

"FATİH HOCA'NIN YERİ BENDE ÇOK ÖZELDİR"

Fatih Hoca'yı Fenerbahçelisi de sever, her kesim sever fakat bunun dillendiremez ama içinden sever. Fatih Hoca'nın sevmeyeni çok azdır. Fatih Terim, Türk futbolunun babasıdır. Messi ve Ronaldo'nun tanımı futbolcu. Biz yurt dışında çıktığımızda soruyorlar 'İşiniz nedir?' diye ben de futbolcuyum diye cevap veriyorum. Messi de Batuhan da futbolcu. Bence böyle yıldızların ismi farklı olmalı. Teknik direkörlükte de böyle; Fatih Hoca ve diğer hocalar. Fatih Hoca'ya Allah uzun ömür versin, ben de yeri çok özeldir.

Batuhan Karadeniz'den itiraf! Manchester City beni istedi Beşiktaş vermedi

"ŞU ANDA BEŞİKTAŞ ZOR"

Sergen Hoca, Beşiktaş'ta mutlaka başarılı olur. Sergen Hoca futbolcunun dilinden anlar ve en iyi verimi alır. Sergen Hoca ile Dolmabahçe'de bir çay içeriz. Onun için çağırır. Şu anda Beşiktaş zor.

Batuhan Karadeniz'den itiraf! Manchester City beni istedi Beşiktaş vermedi

"BENDEN DAHA KİLOLU BİR FUTBOLCUYA MİLYON EURO'LAR VERİLDİ"

Sakaryaspor'da attığım golün önüne göbeğim geçmişti. Bu ülkede benden daha kilolu bir futbolcuya milyon eurolar verildi. Havalimanına futbolcuyu karşılamaya giden taraftar önce oyuncuyu sonra da göbeğini selamladı.

Batuhan Karadeniz'den itiraf! Manchester City beni istedi Beşiktaş vermedi

"EVLENDİKTEN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ"

Bu sezon performansım gayet iyiydi. Evlendikten sonra hayatım değişti diyebilirim. Eşime çok teşekkür ederim. Karantina günlerinde evimizdeyiz; eşimle birlikte çocuğumla vakit geçiriyorum. Zaman zaman canlı yayınlar yapıyorum. Sezona Bandırmaspor'da başladım devre arasında Tuzlaspor'a geldim. Toplamda 15 gol ile 8 asist yaptım. Bu sezon performansım gayet iyiydi. Corona virüsü salgınından sonra sonra biz tekrar futbol oynayacak mıyız? Bunu bilemiyorum, ben çok tedirginim. 'Ligler ne zaman başlayacak?' diye soruyorlar ama asıl sorulması gereken biz yaşacak mıyız?

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA