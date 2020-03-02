Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşımızı Beşiktaş'ın çocukları ile bir üst seviyeye taşıyacağız
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüpte öze dönüşü sürdüreceklerini belirterek, "Beşiktaşımızı Beşiktaş'ın çocukları ile hep beraber bir üst seviyeye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin Mart sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi: Çebi dergideki yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Büyük Beşiktaş Camiası;
Kulübümüz için yeni bir başlangıç olacak 2020 yılının ikinci ayını geride bırakırken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu olarak, dünün hesabını verebileceğimiz şekilde yarınlarımızı planlayarak çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla idame ettiriyoruz.
Büyük bir aile olarak öze dönüşümüzün ilk adımlarını attık. Sergen Yalçın ve Burak Bıyıktay hocalarımızı göreve getirerek Beşiktaşımızı, cansiparane koruyacak değerli evlatlarına emanet ettik. Bundan sonra da gerek altyapılarımızda gerekse üst kademelerimizde, özümüze dönmeyi sürdüreceğiz ve Beşiktaşımızı Beşiktaş'ın çocukları ile hep beraber bir üst seviyeye taşıyacağız.
Ahmet Nur Çebi: Güçlü olmak para mıdır ya? Ben paradan utandığım kadar hiçbir şeyden utanmıyorum. Programın yarısı güçlü başkan davul çaldı... Ya çaldım, ne yaptım ayıp mı ettim? Denetleme yapılırken bildiklerimi açıklamam. pic.twitter.com/df68C4YakK— Fotomaç (@fotomac) February 15, 2020
Camiamızdaki kenetlenme, futbol takımımızı da doğrudan etkiledi. Zaman zaman skor olarak istediğimiz neticeleri alamasak da futbolcularımızın bizlere sunduğu pozitif futbol ve birliktelik hissiyatı, her birimize gelecek adına büyük ümitler vadetti.
2020 yılının ilk Divan Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Mali tablomuzun ve Kulübümüzün son durumunu sizlerin huzurunda değerlendirdik. Nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldığımızı ve müdahale edilmez ise bu tablonun Beşiktaş'ı nereye götüreceğini rakamlarla açıkladık. Evet, yeniden doğuşun başlangıcı olan o zor günlerden geçiyoruz. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki o da Beşiktaş'ın, yaşanılan tüm zorlukların altından kalkacak güce sahip olmasıdır. Bu sebeple, görev yaptığımız süre boyunca karşılaşacağımız tüm engebeleri birlikte bertaraf edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
Beşiktaş, taraftarı olduğu sürece dimdik durmaya devam edecektir. Bu kulübün arkasındaki en büyük kuvvet olan taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu vesileyle tohumlarını atacağımız bağış kampanyamızı yeşertmeniz en büyük temennimizdir. Tüm Türkiye'ye sevdamıza sahip çıkışımızı bizatihi kanıtlamak için var gücünüzle destek vereceğinizi biliyoruz. Yüksek meblağlara değil, samimi fedakarlıklarınıza ihtiyacımız var. Güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz."
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşımızı Beşiktaş'ın çocukları ile bir üst seviyeye taşıyacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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