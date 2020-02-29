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29 Şubat 2020, Cumartesi
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’nin itirazı reddedildi

Ahmet Nur Çebi’nin itirazı reddedildi

Başkanı 'ye 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası vermişti.

Başkanı 'ye 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası vermişti. Kulübe de 100 bin TL para cezası kesilmişti. Siyah-beyazlılar tüm bu cezalara itiraz etmişti. tüm bu cezalara yapılan itirazları görüştü ancak hepsini reddetti.
  1. 29.2.2020
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