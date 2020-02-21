Tahkim’den Beşiktaş'a ret geldi

Beşiktaş, bir süre önce TFF'den Göztepe maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmişti. Tahkim Kurulu TFF'nin cevabına itiraz eden Beşiktaş için ret kararı verdi. Açıklamada, "Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir kararın mevcut olmadığı görülmekle; başvurunun usul yönünden reddine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.