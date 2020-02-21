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21 Şubat 2020, Cuma
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Tahkim’den 'a ret geldi

Tahkim’den Beşiktaş'a ret geldi

, bir süre önce 'den maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmişti. TFF'nin cevabına itiraz eden Beşiktaş için ret kararı verdi.

, bir süre önce 'den maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmişti. TFF'nin cevabına itiraz eden Beşiktaş için ret kararı verdi. Açıklamada, "Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir kararın mevcut olmadığı görülmekle; başvurunun usul yönünden reddine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

  1. 21.2.2020
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