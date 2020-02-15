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15 Şubat 2020, Cumartesi
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: Böyle kaybetmemeliydik

Sergen Yalçın: Böyle kaybetmemeliydik

, sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadı: “Üretme konusunda çok büyük bir problem yaşıyoruz. 30 orta yaptık, 1 kafa vurmadık. Şanssız bir gündü, bir de hiçbir şey yapmayan takıma kaybettik.”

, mağlubiyetten dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. "Üzgünüz, kaybetmeyi düşünmüyorduk, istemiyorduk" diyen başarılı teknik adam, "Oyunun geneline bakarsak, çok da kaybedecek bir oyun oynamadık. Üretme konusunda çok büyük problem yaşıyoruz. 30 orta yaptık, 1 kafa vurmadık. Şanssız bir gündü, bir de hiçbir şey yapmayan takıma kaybettik" ifadelerini kullandı. BEŞİKTAŞ'ın hiçbir şey yapmayan takıma böyle kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Beşiktaş, hiçbir şey yapmayan takıma böyle kaybetmez. Oyunsal anlamda problemlerimiz var. Zor maçları kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz belli, bu yenilgi bir şeyi değiştirmeyecek. Topla oynama bizde, rakibe oyunu kabul ettiriyoruz ama sonuç yok. Gol atmalıyız. Şu anda hedef koymak zor. Ne kadar yaklaşırız, nerede bitiririz bilemiyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

GOLCÜLERE UYARI

"Ön tarafta bazı oyuncuların daha fazla sorumluluk alması lazım. Sezon başından beri gidişat iniş çıkışlı. Bir türlü oyun oturtamıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bunu çözeceğiz."

  1. 15.2.2020
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