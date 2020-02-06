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06 Şubat 2020, Perşembe
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Boateng şov

Boateng şov

’ın yıldız transferi iki idmanda futbol resitali sundu. Golleri ve asistleriyle hemen 11’e göz kırptı.

'ın devre arası transferinin bitimine 1 dakika kala renklerine bağladığı Kevin Prince Boateng kısa süre içinde hem şehre hem takıma alıştı. 'da Türklerle birlikte büyüdüğü için dil sıkıntısı yaşamayan tecrübeli hücum oyuncusunun fiziksel bakımdan da beklenenden hazır olması teknik direktör 'ı bir hayli memnun etti. Genç çalıştırıcı, Boateng'i maç ritmi olmadığı için hemen sahaya sürmeyi planlamıyordu ancak 32 yaşındaki futbolcunun formu Yalçın'ı da düşünmeye itti. Boateng'in mücadelesinde ilk 11'de forma giyme şansı belirdi. Boateng dünkü antrenmanda da bir hayli etkiliydi. Şut çalışması sırasında birbirinden güzel goller kaydetti. Yaptığı asistlerle de göz doldurdu.
  1. 6.2.2020
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