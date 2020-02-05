Yıldız adayları izlemede
Beşiktaş'ın dijital futbol gözlemciliği platformu Scoutium ile yaptığı iş birliği anlaşması çerçevesinde çalışmalar sürüyor.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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