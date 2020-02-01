Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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: Keşke futbolcu olsaydım

Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım

'in 20. haftasında deplasmanda 'la karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş'la ilk maçına çıkan ve ilk galibiyetini alan maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.

zorlu Rizespor deplasmanından 3 puanla döndü. Siyah-beyazlılar ve 'ün golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puan elde etti. Karşılaşma sonunda Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü önemli açıklamalarda bulundu.

Çok kritik bir galibiyet aldıklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Bulunduğumuz şartlar dolayısıyla zor bir müsabaka oynadık. Çok zorlu bir müsabakaydı. Bugün en önemli şey kazanmak. Bir geri dönüş olacaksa, bir şeyler değişecekse mutlaka kazanmalıydık. Oyuncuların güveninin gelmesi, camianın birleşmesi, onların güvenini sağlamak, biz bir şeyler olacaksak, taraftarların güvenini arkamıza almalıyız. Taraftarsız Beşiktaş olmaz. Kazandığımız için mutluyuz, biraz normale döndük. 45 dakika müthiş oynadık, 3 gün içinde mantaliteyi aşılamaya çalıştık, Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini anlatmaya çalıştık ve ilk yarı kontrol bizdeydi. Bugün itibariyle çok mutluyuz, artık gelecek haftaya bakacağız" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE FUTBOLCU OLSAYDIM"

Taraftarın ilgisine şaşırdığını belirten teknik adam, "İmza töreninde de inanılmaz ilgi vardı, gerçekten ben de çok şaşırdım. taraftarın bu kadar büyük sevgisinin olması beni çok heyecanlandırıyor. Ben çok maç oynadım ama hiçbir maçta heyecanlanmadım. Başkana da söyledim, keşke futbolcu olsaydım. Futbolcu olarak sorumluluğumuz yoktu. Şimdi büyük bir sorumluluğumuz var. Ben ve arkadaşlarımın sorumluluğu alacak gücü var, kimsenin şüphesi olmasın. Bugünkü galibiyet biraz olsun oyuncularımızı biraz rahatlattı, haftaya da oyuncularımız ile taraftar birleştiğinde iyi sonuçlar gelir" dedi.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 20:01
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