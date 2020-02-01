İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazanarak galibiyet hasretini sonlandırdı. Sergen Yalçın, siyah- beyazlı ekiple ilk resmi maçına çıkarken karşılaşmada iki ekip de gösterdiği performansla alkış topladı. Takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran ev sahibi ekip taraftarları, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Çaykur Didi Stadı'nda iki dev Türk bayrağı asılırken, Beşiktaş taraftarları da rakip Rizespor taraftarlarına alkışlarla destek verdi. İşte maçtan kareler...
1 Şubat 2020 Cumartesi 19:18
İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor, Beşiktaş'ı konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

Deplasman ekibinin gollerini Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü Milan Skoda'dan geldi.

İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

Mücalede öncesi Çaykur Rizespor tribünleri, geçtiğimiz günlerde Yunan vekilin Türk bayrağını yırtmasına kayıtsız kalmadı. Yeşil-mavili taraftarlar, "Ellerini kıracağız" pankartıyla Ioannis Lagos'a sert tepki gösterdi.

İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN KARELER

İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN