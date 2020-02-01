İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazanarak galibiyet hasretini sonlandırdı. Sergen Yalçın, siyah- beyazlı ekiple ilk resmi maçına çıkarken karşılaşmada iki ekip de gösterdiği performansla alkış topladı. Takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran ev sahibi ekip taraftarları, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Çaykur Didi Stadı'nda iki dev Türk bayrağı asılırken, Beşiktaş taraftarları da rakip Rizespor taraftarlarına alkışlarla destek verdi. İşte maçtan kareler...

1 Şubat 2020 Cumartesi 19:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





