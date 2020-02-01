Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, ilk defa bu mücadelede takımın başında yer aldı. 47 yaşındaki teknik adam bir pozisyonda dördüncü hakeme isyan etti. İşte o anlar...
Rize'de Sergen Yalçın'ı sinirlendiren olay... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının başında ilk maçına Rizespor karşısında çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Nkodou ile Boldrin'in pozisyonunda hakemin Beşiktaş lehine faul vermesine rağmen, 4.hakeme kart itirazında bulundu. Yalçın daha sonra Burak'ın düşürülmesi üzerine bir kez daha kart beklentisine girdi. Yalçın'ın bu itirazı da sonuçsuz kaldı. Dördüncü hakem Yalçın'ı daha sakin olması yönünde uyardı.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 19:28
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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