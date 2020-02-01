Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...

çılgına döndü! İşte o anlar...

Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...

'in 20. haftasında deplasmanda 'la karşılaştı. Siyah-beyazlılarda , ilk defa bu mücadelede takımın başında yer aldı. 47 yaşındaki teknik adam bir pozisyonda dördüncü hakeme isyan etti. İşte o anlar...

Rize'de 'ı sinirlendiren olay... 'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının başında ilk maçına Rizespor karşısında çıktı. Sergen Yalçın, Nkodou ile Boldrin'in pozisyonunda hakemin Beşiktaş lehine faul vermesine rağmen, 4.hakeme kart itirazında bulundu. Yalçın daha sonra Burak'ın düşürülmesi üzerine bir kez daha kart beklentisine girdi. Yalçın'ın bu itirazı da sonuçsuz kaldı. Dördüncü hakem Yalçın'ı daha sakin olması yönünde uyardı.




  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 19:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN