Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...

Rize'de Sergen Yalçın'ı sinirlendiren olay... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının başında ilk maçına Rizespor karşısında çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Nkodou ile Boldrin'in pozisyonunda hakemin Beşiktaş lehine faul vermesine rağmen, 4.hakeme kart itirazında bulundu. Yalçın daha sonra Burak'ın düşürülmesi üzerine bir kez daha kart beklentisine girdi. Yalçın'ın bu itirazı da sonuçsuz kaldı. Dördüncü hakem Yalçın'ı daha sakin olması yönünde uyardı.









