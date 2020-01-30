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30 Ocak 2020, Perşembe
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’ye giriş yasak!

Ümraniye’ye giriş yasak!

, dün sabah erken saatlerde 'deki 'ne geldi. Yalçın, çalışma öncesinde A Kocadağ ile bir araya geldi.

, dün sabah erken saatlerde 'deki 'ne geldi. Yalçın, çalışma öncesinde A Kocadağ ile bir araya geldi. 'ın antrenmanı planlanandan bir saat sonra gerçekleşti. Antrenmanda Sergen Yalçın'ın yardımcıları da yer alırken; Sergen Yalçın'dan fotoğraf sızmasın diye futbolcuların şoförleri tesise alınmadı, oyuncuların araçları da tesis dışında park edildi.
  1. 30.1.2020
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