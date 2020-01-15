Kara Kartal’a coşkulu karşılama
Beşiktaş, Erzurum deplasmanında büyük coşku ile karşılandı. Taraftarlar, siyah beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, konvoy eşliğinde futbolcuların kalacağı otele kadar eşlik etti.
Beşiktaş, Erzurum deplasmanında büyük coşku ile karşılandı. Taraftarlar, siyah beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, konvoy eşliğinde futbolcuların kalacağı otele kadar eşlik etti. Beşiktaş kafilesi bu kez de konaklayacağı otelin önünde bekleyen çok sayıda taraftarın coşkusu ile karşılandı. Otobüsten inen futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
- 15.1.2020
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