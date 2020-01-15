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15 Ocak 2020, Çarşamba
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’a coşkulu karşılama

Kara Kartal’a coşkulu karşılama

deplasmanında büyük coşku ile karşılandı. Taraftarlar, siyah beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, konvoy eşliğinde futbolcuların kalacağı otele kadar eşlik etti.

, deplasmanında büyük coşku ile karşılandı. Taraftarlar, siyah beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, konvoy eşliğinde futbolcuların kalacağı otele kadar eşlik etti. Beşiktaş kafilesi bu kez de konaklayacağı otelin önünde bekleyen çok sayıda taraftarın coşkusu ile karşılandı. Otobüsten inen futbolcular ve teknik direktör , taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

  1. 15.1.2020
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